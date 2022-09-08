Исполком МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов

Чиновники объясняют это защитой турниров от политизации

Санкции в отношении спортсменов из России, введенные ранее Международным олимпийским комитетом, продолжают действовать. Об этом заявил по итогам первого дня заседания исполкома МОК директор по коммуникациям этой организации Марк Адамс.

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе. Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России", - сказал Адамс на пресс-конференции.

Запрет на участие атлетов в соревнованиях из-за национальности спортсменов Адамс назвал "защитной мерой". Исполком МОК после начала специальной военной операции на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"