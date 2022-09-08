ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Исполком МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов

22:05
  • четверг
  • 08 сентября 2022

Чиновники объясняют это защитой турниров от политизации

Санкции в отношении спортсменов из России, введенные ранее Международным олимпийским комитетом, продолжают действовать. Об этом заявил по итогам первого дня заседания исполкома МОК директор по коммуникациям этой организации Марк Адамс.

Глава МОК назвал отстранение российских спортсменов "защитными мерами"
Глава МОК отказался гарантировать снятие спортивных санкций с России

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе. Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России", - сказал Адамс на пресс-конференции.

Запрет на участие атлетов в соревнованиях из-за национальности спортсменов Адамс назвал "защитной мерой". Исполком МОК после начала специальной военной операции на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Международный олимпийский комитет
Международный олимпийский комитет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.