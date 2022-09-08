Путин предупредил о последствиях всех, забывающих уроки истории

Воссоздание мемориала защитникам Донбасса - предупреждение всем, кто отрекся от своих предков

Снос памятников советским воинам в некоторых странах Европы – это глумление над историей, убежден Владимир Путин. Президент России напомнил, что солдаты отдали жизни за свободу этих народов.

"Для России все это немыслимо. Мы - плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев - это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории", - заявил глава государства. Российский лидер обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур- Могила" в ДНР.

Путин подчеркнул, что в России никогда не смогут понять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах, передает ТАСС.

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