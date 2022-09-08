Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Королева Британии по праву пользовалась любовью и уважением подданных, отметил российский лидер

Президент России Владимир Путин в четверг выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II.

"Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", - отметил Путин.

Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу страны.

"С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - говорится в сообщении президента, опубликованном в телеграм-канале Кремля.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал днем 8 сентября. Ей было 96 лет, 70 из которых она правила страной. Над Букингемским дворцом и над резиденцией премьера на Даунинг-стрит в знак траура приспущены флаги.

Принц Чарльз после смерти матери стал новым королем Великобритании. Он принял имя Карл III.

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