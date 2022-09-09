КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

Пхеньян отказался от денуклеаризации

Власти Северной Кореи приняли декрет, официально закрепляющий ее статус ядерного государства. Это позволяет КНДР наносить ядерный удар по противнику в случае его нападения.

Согласно документу "Политика в отношении ядерного оружия", что политика Северной Кореи по использованию ядерного оружия "является наступательной". Однако в случае угрозы нападения Пхеньян, в соответствии с новым законом, вправе нанести превентивный ядерный удар "автоматически и немедленно по заранее определенному плану".

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика никогда не откажется от ядерного оружия и не согласится на денуклеаризацию, поскольку США ставят своей целью "свергнуть северокорейский режим" и лишить КНДР ядерной энергии и права на самооборону.

По утверждению Ким Чен Ына, Северная Корея "никогда не сдастся, даже после ста лет санкций", сообщает агентство Yonhap.

Согласно обнародованному летом докладу Международной кампании по запрещению ядерного оружия, в 2021 году на связанные с поддержанием ядерных арсеналов программы в Северной Корее было направлено 642 млн долларов.

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