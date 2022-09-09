Украина решила взыскать с России более 300 млрд

Киев настаивает на международном механизме компенсации ущерба

Украина добивается создания через ООН международного механизма для взыскания с России более 300 млрд долларов компенсации ущерба, якобы причиненного в результате проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал украинский министр юстиции Денис Малюська.

По словам чиновника, Киев хочет добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба. Для этого Украине требуется поддержка большинства в две трети присутствующих на заседании Генассамблеи стран.

Малюська отметил, что затем Киев намерен вести переговоры о разработке и ратификации международного договора, в соответствии с которым "должна быть создана международная комиссия для рассмотрения требований о возмещении ущерба пострадавшим лицам и правительству Украины", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в российском парламенте договорились создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес республикам Донбасса киевский режим и страны НАТО, "поставляющие оружие и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию народных республик".

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