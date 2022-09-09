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Постпред России при ООН опроверг "прорыв" украинских сил

08:58
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Киев отправил на гибель тысячи солдат, заявил дипломат

Ни о каком прорыве украинских войск в ходе их "контрнаступления" не может быть и речи. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь

Как заявил дипломат, украинские власти пытаются такими заявлениями "создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать", чтобы "выклянчить новые вооружения" у Запада.

В действительности вместо якобы контрнаступления ВСУ "земли под Николаевом, под Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель", подчеркнул Небензя.

Российский постпред уточнил, что украинские военные взяли несколько периферийных деревень, но "ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что попытка контрнаступления ВСУ выливается в значительные потери личного состава. Об этом рассказали журналистам раненые в одном из госпиталей на юге Украины. Солдаты пожаловались на нехватку снарядов и отставание от ВС России в технологическом плане.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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