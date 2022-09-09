Словения объявила об обрушении рынка газа и электроэнергии ЕС

Необходимы реформы

Европейский рынок электроэнергии и газа рухнул и не функционирует. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал словенский премьер-министр Роберт Голоб.

Как заявил глава правительства Словении, это не значит, что от европейского энергорынка нужно отказаться. Однако он требует реформирования.

Васти Словении и Франции подготовят инициативу по стабилизации цен на энергоносители и обменяются письменными предложениями, чтобы министры энергетики Евросоюза обсудили их на встрече в пятницу, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся на европейских рынках, является следствием работы западных специалистов и Еврокомиссии. Российский лидер указал, что все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен.

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