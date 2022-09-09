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Михаил Делягин: Задача демократов перед выборами - "взорвать" США

09:00
  • пятница
  • 09 сентября 2022

На выборах Демпартия проиграет, считает политолог

Президент США Джо Байден продлил действие указа о чрезвычайном положении в стране. Оно было введено ещё Трампом четыре года назад якобы из-за угрозы внешнего вмешательства в американские выборы. Тема русских хакеров после расследования была почти забыта, но, видимо осталась про запас. В письме конгрессменам Байден признаёт: нет никаких доказательств того, что какая-либо иностранная держава изменила бы в США результаты каких-либо выборов. Но способность лиц, находящихся за рубежом, вмешиваться в выборы по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу. Ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс станут испытанием для Демократической партией, многие говорят о неминуемом поражении. И режим ЧП, считают оппоненты Байдена, нужен президенту для обеспечения нужных результатов, а не для защиты от мифических взломщиков. Хотя и тема русских хакеров может пригодится.

О ситуации в США с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, фракция "Справедливая Россия - За правду".

"Именно русские хакеры взломали обычную американскую почту. Все это знают. И американцы в это поверят. Если кто-то не является самоубийцей, если кто-то не голосует за Байдена, то, естественно, он агент Путина. Кто в Америке, кроме Путина, может желать сохранения этой страны? И можно будет посадить Трампа. Захотят – посадят. И на самом деле задача демократов – взорвать Америку. Потому что на выборах они проиграют. Пока они стараются украсть выборы по-честному.

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