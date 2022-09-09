Анна Кикина отправилась в США для тренировки перед перекрестным полетом

Россиянка должна войти в экипаж Crew Dragon

Российский космонавт Анна Кикина в четверг, 8 сентября, вылетела в США для прохождения предстартовой подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Этот полет будет осуществляться в рамках программы перекрестных полетов на МКС.

В Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне у экипажа Crew 5 пройдут занятия по системам корабля Crew Dragon.

У Анны Кикиной и ее коллег по экипажу запланированы занятия по отработке операций "стартового дня", а также тренировки по аварийному покиданию корабля, сообщает ТАСС.

Первый полет российского космонавта на американском космическом корабле откроет программу перекрестных полетов "Роскосмоса" и NASA. При этом на российском Союзе МС-22 вместе с космонавтами Сергеем Прокофьевым и Дмитрием Петеленым на орбиту отправится американский астронавт Франциско Рубио.

Российская сторона отмечала, что цель программы перекрестных полетов — чтобы в случае внештатных ситуаций на борту был и российский космонавт, и астронавт NASA, которые могли бы работать и обслуживать собственный сегмент.

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