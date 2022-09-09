Венгрия предупредила о рисках введения потолка цен на газ

Европа рискует полным прекращением поставок

Предложенный в Евросоюзе лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу. Такое заявление в пятницу. 9 сентября, сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Политик подчеркнул, что введение потолка цен на российский газ противоречит интересам Венгрии и всей Европы.

При этом на пятницу запланирован внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Венгрия, как и Германия, начала использовать топливо из газохранилищ в связи с приостановкой трубопровода "Северный поток" на техническое обслуживание. Будапешт перешел к нетто-отбору газа из ПХГ.

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