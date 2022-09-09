На мемориальном комплексе "Саур-Могила" впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь

Мемориал был практически полностью уничтожен украинскими неонацистами

В Донецкой Народной Республике открыли мемориальный комплекс "Саур-Могила". К участникам церемонии обратился Владимир Путин. Он назвал предательством предков и глумлением над историей сносы памятников советским воинам в некоторых странах.

Мемориал, который неонацисты практически полностью уничтожили в 2014 году, восстановили всего за 90 дней. Военные строители собрали барельф из обломков и установили три новых пилона. Памятник посвящён всем защитникам Донбасса, в том числе современным. Также на "Саур-Могиле" зажгли вечный огонь, привезённый из Москвы.

Как отметил Владимир Путин, завершение реконструкции - это возрождение памяти о подвигах тех, кто освобождал Донбасс от нацистских захватчиков.

"Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах. С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов. Для России всё это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории", - заявил Путин.

К открытию мемориального комплекса в Донбассе Минобороны России представило на своём сайте новый мультимедийный раздел "На высоте, где не выдерживала сталь". В его основу легли документы из фонда Центрального архива. Они рассказывают о подвигах советских воинов, которые в 1943 году взломали тщательно укреплённую оборону и выбили противника с "Саур-Могилы". С этого знаменательного события и началось освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов.

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