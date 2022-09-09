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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:56
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Они проявили мужество и отвагу

Десантно-штурмовое подразделение морской пехоты под командованием гвардии капитана Дмитрия Куценко на протяжении десяти часов вело бои с превосходящими силами противника и отстояло один из освобождённых населённых пунктов. Во время ожесточённой схватки морские пехотинцы уничтожили четыре бронемашины и около 20 националистов.

Сержант Сурэн Григорян - командир отделения зенитного ракетного подразделения - обнаружил группу украинских диверсантов и оперативно доложил об этом начальству. Получив приказ, расчёт вступил в бой с превосходящими силами националистов, а после прибытия подкрепления наши военные перешли в контр-атаку и разгромили формирование радикалов.

Гвардии старший лейтенант Иван Жарской в составе группы морских пехотинцев на протяжении шести часов под миномётным и артиллерийским огнём оборонял и в итоге отстоял важный населённый пункт. В бою Иван лично уничтожил танк ВСУ, а его подразделение ликвидировало более десяти неонацистов и две БМП.

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