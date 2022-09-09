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Небензя оценил роль западного оружия в боях на Украине

08:58
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Решающей роли не играет

В ООН прошло заседание Совета Безопасности, созванное по инициативе России. Темой обсуждения стали бесконтрольные поставки оружия на Украину. Как отметил наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя, сегодня Киев превращают в мировой хаб по нелегальной торговле.

Дипломат подчеркнул, что военные руководства государств, которые накачивают Украину оружием, открыто признают, что не в состоянии отследить конечного получателя. Василий Небензя также добавил, что эти поставки не изменят соотношения сил на поле боя, кроме того, это оружие может оказаться в руках террористов в Европе или в других странах.

"НАТО фактически "в ручном режиме" руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Получив дальнобойные натовские артиллерийские и ракетные комплексы вкупе с западными разведданными, киевский режим стал бить по гражданским и инфраструктурным объектам, до которых он раньше не добивал. Отсюда и бойня в Еленовке, и непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС, и жилых кварталов городов Донбасса", - заявил Небензя.

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