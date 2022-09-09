Минобороны показало кадры боевого вылета авиации в ходе СВО

Самолеты и вертолеты уничтожили бронетехнику и опорные пункты противника

Минобороны публиковало кадры боевого вылета российской авиации в ходе которого были уничтожены опорные пункты и бронетехника украинских националистов.

Экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8 выполняют задачи по уничтожению инфраструктуры и техники ВСУ, а также поддержке российских наземных подразделений. Чтобы не попасть в зону действия вражеских ПВО, пилоты ведут машины на предельно малых высотах.

"Мы готовимся к каждому удару, то есть мы просматриваем карту 3D, просматриваем маршрут безопасный. Пока я не уверен в безопасности выполнения задачи, вертолёты не полетят", - говорит Игорь, командир бригады армейской авиации ЗВО-2.

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