ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии

Груз обнаружили на границе

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве рассказали, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска через границу Убылинка обнаружили 57 кг мефедрона в тайниках, обустроенных в бензобаках двух автомобилей. Машинами управляли граждане Украины.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в контрабанде наркотиков задержаны, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских правоохранительных органов ликвидировали крупный канал поставки наркотических веществ в столичный регион и в другие субъекты Федерации. У преступников изъяли более 31 кг героина на 185 млн рублей — это самая крупная партия за последнее время.

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