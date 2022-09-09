ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латвии

10:20
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Груз обнаружили на границе

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве рассказали, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области в пункте пропуска через границу Убылинка обнаружили 57 кг мефедрона в тайниках, обустроенных в бензобаках двух автомобилей. Машинами управляли граждане Украины.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в контрабанде наркотиков задержаны, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских правоохранительных органов ликвидировали крупный канал поставки наркотических веществ в столичный регион и в другие субъекты Федерации. У преступников изъяли более 31 кг героина на 185 млн рублей — это самая крупная партия за последнее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.