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Air Moldova с 1 октября возобновляет полеты в Москву

10:21
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Поступали многочисленные просьбы от граждан

Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении авиасообщения между Москвой и Кишиневом с 1 октября.

Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом было прекращено с 24 февраля 2022 года - молдавское небо было закрыто из-за Украины.

"Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями",-  говорится в сообщении авиакомпании.

Решение о возобновлении полетов с 1 октября также связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

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