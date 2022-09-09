Air Moldova с 1 октября возобновляет полеты в Москву

Поступали многочисленные просьбы от граждан

Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении авиасообщения между Москвой и Кишиневом с 1 октября.

Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом было прекращено с 24 февраля 2022 года - молдавское небо было закрыто из-за Украины.

"Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями",- говорится в сообщении авиакомпании.

Решение о возобновлении полетов с 1 октября также связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

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