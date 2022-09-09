FT: десять стран Европы требуют ввести всеобщий потолок цен на газ

Лимит должен распространяться на поставки из всех стран, считают некоторые члены ЕС

Как минимум десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России. Об этом рассказали информированные источники из числа чиновников.

Как пишет The Financial Times, члены ЕС опасаются, что Москва может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и в качестве реакции полностью прекратит поставки, поэтому предлагается ввести лимит цен для поставок из всех стран.

В частности, такую позицию озвучили Греция, Италия и Польша, утверждает издание. Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых ограничений в отношении российского газа.

При этом введение потолка цен исключительно для российского газа потребует одобрения от всех 27 стран-членов объединения, а для принятия общего ограничения хватит квалифицированного большинства.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что попытки навязать нерыночные условия торговли могут привести к тому, что Европа вообще останется без российского газа. По словам главы государства, тогда останется только одно: как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост!"

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