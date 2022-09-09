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FT: десять стран Европы требуют ввести всеобщий потолок цен на газ

10:41
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Лимит должен распространяться на поставки из всех стран, считают некоторые члены ЕС

Как минимум десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России. Об этом рассказали информированные источники из числа чиновников.
Венгрия предупредила о рисках введения потолка цен на газ

Как пишет The Financial Times, члены ЕС опасаются, что Москва может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и в качестве реакции полностью прекратит поставки, поэтому предлагается ввести лимит цен для поставок из всех стран.

В частности, такую позицию озвучили Греция, Италия и Польша, утверждает издание. Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых ограничений в отношении российского газа.

При этом введение потолка цен исключительно для российского газа потребует одобрения от всех 27 стран-членов объединения, а для принятия общего ограничения хватит квалифицированного большинства.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что попытки навязать нерыночные условия торговли могут привести к тому, что Европа вообще останется без российского газа. По словам главы государства, тогда останется только одно: как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост!"

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