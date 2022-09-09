В Рязанской области сняли режим ЧС

Лесной пожар потушен
В большей части Рязанской области сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.
Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.
"Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями", - написал он в своем telegram-канале.
Мера сохраняется лишь на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов, это необходимо для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств.
Режим ЧС на территории Рязанской области ввели 22 августа из-за лесных пожаров. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по состоянию на 8 сентября площадь, пройденная огнем в регионе, составляет 30,5 тысячи гектар.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"