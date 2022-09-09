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В Рязанской области сняли режим ЧС

10:32
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Лесной пожар потушен

В большей части Рязанской области сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.
Жителям Рязанской области разрешили вернуться в свои дома

Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.

"Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями", - написал он в своем telegram-канале.

Мера сохраняется лишь на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов, это необходимо для оперативного устранения последствий возгорания, окарауливания и эффективного использования сил и средств.

Режим ЧС на территории Рязанской области ввели 22 августа из-за лесных пожаров. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по состоянию на 8 сентября площадь, пройденная огнем в регионе, составляет 30,5 тысячи гектар.

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