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Великобритания погрузилась в десятидневный траур

12:02
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Королевство скорбит из-за смерти Елизаветы II

В Великобритании начался десятидневный траур в связи со смертью Елизаветы II. Королева, которая правила страной более 70 лет, ушла из жизни накануне в своём шотландском замке Балморал. Соболезнования выразил Владимир Путин. Телеграмма президента адресована новому монарху - принцу Чарльзу. Он взял имя Карл III и будет официально провозглашён королём Великобритании в субботу.

Церковные колокола будут звонить сегодня по всей Великобритании в течение часа после полудня. Страна погрузилась в десятидневный траур. На сайте королевской семьи открыта траурная книга. Мир выражает соболезнования. В Париже в полночь погасили огни на Эйфелевой башне. В Израиле на здании мэрии Тель-Авива появилась инсталляция британского флага.

Но, впрочем, скорбит не весь мир. На аргентинском телевидении эту новость встретили с бутылкой шампанского. В Буэнос-Айресе до сих пор не могут простить Великобритании свое поражение в военном конфликте за Фолклендские острова. Но какой бы ни была реакция на уход королевы, он точно взволновал всех.

Гроб с телом Елизаветы II будет сутки находиться в соборе святого Эгидия в Эдинбурге, чтобы люди успели с ней проститься. Парламентарии дань памяти королеве отдадут сегодня на десятичасовом заседании. А простые британцы всю ночь приходили с цветами к стенам Букингемского дворца. Одни прощались с королевой, другие уже скандировали "Да здравствует король"!

Королева умерла. Да здравствует король. Принц, который ждал короны дольше, чем любой наследник в британской истории, теперь готовится взойти на престол.  73-летний Чарльз взял имя Карл III. Дело в языковой традиции. Монарх получает близкое по звучанию имя на основе латинского языка.

Новоиспеченный король к этому моменту готовился  всю свою жизнь. Пока неизвестно, будет ли Карл III таким же "полюсом консерватизма", как его мать, и сможет так же, как Елизавета, сдерживать борьбу в среде высшей аристократии и за пределами королевства. Его мать была патроном Британского содружества и гарантом многих соглашений, достигнутых еще во второй половине 20 века.  Монархом нескольких государств она оставалась до самой смерти. При Карле III даже формальная зависимость ряда бывших колоний от  Великобритании может быть утрачена. Как и многие символы, связанные с именем королевы. Например, уже известно, что монеты и марки с портретом Елизаветы II будут выводить из обращения. И, кажется, это предвестник ухода не только королевы, а целой эпохи.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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