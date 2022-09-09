Тысячи домов и участков подтоплены в Приморье

Эвакуированы сотни людей

Около двух тысяч домов и приусадебных участков подтоплены в Приморье. Повреждены десятки мостов, тысячи людей остались без света. Экстренные службы работают круглосуточно. Доставляют гуманитарную помощь в пострадавшие районы, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

От транспортного сообщения остаются отрезанными более 40 территорий в Приморье. Дома тысячи людей затоплены полностью. Дороги и переправы разрушаются прямо на глазах у жителей. Переполненные реки сносят на своем пути все. Деревья, мусор, забиваются под мосты и не дают воде уйти. Расчищать спасателям приходится вручную. По улицам можно передвигаться разве что только на лодках. Спасатели продолжают эвакуировать людей.

В населённые пункты на северо-востоке края сейчас можно добраться только по воздуху. По сообщениям авиакомпаний, организованы дополнительные рейсы по маршруту Владивосток — Кавалерово — Владивосток. Самолет будет летать три раза в день. Сегодня в Лазовский, Ольгинский, Чугуевский и Дальнереченский районы отправились и три вертолета МЧС.

"При необходимости будет проводиться эвакуация людей. На каждом борту будут медики, которые будут оказывать помощь, при необходимости. В Милоградово будут доставлены спасатели, для укрепления дамбы", - сообщил Роман Голубев, начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В пострадавшие районы доставили уже около трех с половиной тонн грузов. Сбор гуманитарной помощи организован и среди неравнодушных жителей. Здесь для пострадавших районов формируют очень важные посылки. В первую очередь для жителей отрезанных территорий просят приносить крупы и детское питание. Помочь может каждый. Продукты отправляют авиасообщение каждый день.

Для эвакуации привлекли и транспортные суда Тихоокеанского флота. Всего, по данным МЧС, на восстановительных работах задействовано более четырехсот человек и около трехсот единиц техники.

"Особые усилия направлены на восстановление подъездов к населённым пруткам. Бригадами энергетиков и дорожных служб проводятся работы по восстановлению электроснабжения и дорожного полотна. Проводится отсыпка размытых участков и организация объездных путей", - рассказал Александр Каплунов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Без электричества до сих пор остаются почти девять тысяч человек. Энергетики, так же как и дорожные службы, могут начать работы только там, где вода уже сошла.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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