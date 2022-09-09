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В России началось трехдневное голосование на выборах

11:40
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Выборы различного уровня проходят в 82 регионах России

В России стартовали масштабные выборы разных уровней. В этом году регионам предоставили право самим решать сколько дней дать избирателям, чтобы исполнить свой гражданский долг и вместе строить настоящее и будущее страны.

Участвуют 82 субъекта. В 14 выберут губернаторов. В 8, в том числе в Москве, можно проголосовать дистанционно. Одни из первых избирательных участков сегодня открылись на Сахалине. Там, и ещё в 5 регионах, определяют депутатов законодательных собраний. За прозрачностью выборов в России следят десятки тысяч наблюдателей, в том числе члены политических партий и общественные деятели.

Вся информация о выборах непрерывно поступает в Центризбирком. Там работает специальный корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов. Его репортаж смотрите в видео.
 

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