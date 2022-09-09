В Австрии допустили возможность снятия санкций с России

До этого момента "еще очень далеко", заметили в Вене

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций с России.

Об этом он заявил в интервью газете Wiener Zeitung. Вена может стать местом встречи для переговорщиков, предложил Шалленберг.

"Санкции - гибкое средство, но до этого нам еще далеко. "Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха <…> если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы" принять переговорщиков. Однако до этого момента "еще очень далеко", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В то же время руководитель МИД Австрии отметил, что Европейский союз не станет исключать конкретных россиян из санкционных списков.

"Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка", - сказал дипломат.

Ранее Газета Politico написала, что Венгрия обратилась к ЕС с просьбой исключить троих российских предпринимателей - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова - из санкционного списка.

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