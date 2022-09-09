ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Австрии допустили возможность снятия санкций с России

11:01
  • пятница
  • 09 сентября 2022

До этого момента "еще очень далеко", заметили в Вене

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций с России.

Об этом он заявил в интервью газете Wiener Zeitung. Вена может стать местом встречи для переговорщиков, предложил Шалленберг.

"Санкции - гибкое средство, но до этого нам еще далеко. "Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха <…> если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы" принять переговорщиков. Однако до этого момента "еще очень далеко", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В то же время руководитель МИД Австрии отметил, что Европейский союз не станет исключать конкретных россиян из санкционных списков.

"Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка", - сказал дипломат.

Ранее Газета Politico написала, что Венгрия обратилась к ЕС с просьбой исключить троих российских предпринимателей - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова - из санкционного списка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александер Шалленберг
Александер Шалленберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.