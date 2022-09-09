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Бельгия предупредила о риске "остановки" экономики ЕС

11:01
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Обсуждать энергокризис неделями нельзя, считают в Бельгии

Евросоюз не может обсуждать решение энергетической проблемы неделями, поскольку европейская экономика в таком случае остановится. Об этом в четверг, 8 сентября, предупредил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
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По мнению бельгийского политика, еще несколько таких недель — и европейская экономика просто остановится. Восстановление после этого будет гораздо сложнее, чем проведение вмешательства в газовые рынки сегодня.

Де Кроо предупредил о рисках деиндустриализации и фундаментального социального возмущения, если не будут предприняты действенные меры.

По словам бельгийского премьера, Евросоюз должен ввести ограничение цен на торговлю газом в рамках сообщества и провести вмешательство в рынок, сообщает ТАСС.

Ранее словенский премьер-министр Роберт Голоб заявил, что европейский рынок электроэнергии и газа рухнул и не функционирует. Как отметил глава правительства Словении, это не значит, что от европейского энергорынка нужно отказаться. Однако он требует реформирования.

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