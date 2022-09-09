Медведев: ООН может постичь судьба Лиги наций

США ждут последствия из-за попыток реформировать СБ ООН

ООН постигнет судьба ее предшественницы - Лиги Наций, если будут "взломаны" полномочия постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что ранее США предложили принять "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказаться от сохранения "статуса-кво".

"Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", - написал он в своем telegram-канале

Лига Наций была создана в 1920 году как первая всемирная организация, призванная обеспечить мир и сотрудничество между странами. Не сумев предотвратить Вторую мировую войну, она распалась в 1946 году. На смену Лиги Наций пришла ООН.

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