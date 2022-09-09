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Минфин Франции предрек трудные времена для экономики ЕС

11:18
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Ведомство напомнило о высокой инфляции

Экономики европейских стран показали устойчивость на фоне кризиса на Украине, но им предстоят трудные времена. Об этом предупредил в пятницу. 9 сентября, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
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Французский политик заявил, что высокие уровни инфляции будут сохраняться из-за цен на продовольствие и энергетику. Свой вклад внесут и продолжающиеся на Украине боевые действия.

При этом министр подчеркнул, что в ЕС "полны решимости сохранять единство, оставаться сильными и решительными в отношении защиты домовладений от последствий высоких цен".

По словам Лэ Мэра, Франция приняла обширный пакет мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы и продолжит эту политику, в том числе для защиты частного сектора, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что еще несколько недель обсуждений экономических проблем без принятия действенных мер — и европейская экономика просто остановится. Восстановление после этого будет гораздо сложнее, чем проведение вмешательства сегодня.

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