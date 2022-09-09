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В Великобритании назвали нового попечителя собак Елизаветы II

11:40
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Предполагается, что присматривать за животными будет принц Эндрю

Присматривать за собаками королевы Великобритании Елизаветы II, вероятнее всего, будут члены ее семьи, прежде всего принц Эндрю. Такое предположение сделала биограф, автор книг о жизни королевской семьи и главный редактор издания Majesty Ингрид Сьюард.

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Как напомнила королевский биограф, именно принц Эндрю подарил собак Елизавете II. Королева любила животных, в особенности собак, и являлась владелицей двух корги по кличке Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей.

Сьюард подчеркнула, что для королевы Елизаветы II собаки "были ее первой и последней любовью", пишет Newsweek.

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет после 70 лет правления в четверг, 8 сентября. Престол унаследовал сын Елизаветы принц Чарльз, который стал именоваться Карл III.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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