Россия может ввести визовый режим с Украиной

Будет учитываться гуманитарный фактор

Российские власти в качестве ответной меры рассматривают возможность введения визового режима для украинцев.

Об этом сообщили в МИД России. Они не обязательно будут зеркальными, при рассмотрении вопроса будет учитываться гуманитарный фактор.

"Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию <…> Поэтому мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов", - говорится в сообщении МИД.

Ранее замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил, что граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз до 1 января 2023 года.

На Украине уже действует визовый режим для россиян – он заработал с 1 июля 2022 года.

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