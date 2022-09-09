Три поликлиники откроются 12 сентября после реконструкции в Москве

Об этом рассказал Сергей Собянин

В преддверии Дня города в Москве заработали 8 обновлённых поликлиник, ещё три готовятся к открытию в понедельник. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Два медучреждения для детей и одно для взрослых будут обслуживать свыше 80 тысяч жителей трёх районов столицы. Поликлиники полностью перестроены. Их оснастили новейшим оборудованием, создали удобные зоны ожидания и комфортные комнаты отдыха для медиков, продумали навигацию, преобразили прилегающие территории.

"По новому московскому стандарту поликлиник меняем практически всё - от фасада до коммуникаций и вентиляции. Для комфорта и качественного обслуживания посетителей оснастили здания новейшим оборудованием, создали удобные зоны ожидания и комфортные комнаты отдыха для медиков, продумали навигацию, преобразили территории около медучреждений", - написал Собянин.

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