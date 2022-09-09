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Российская вакцина от гриппа и COVID-19 подтвердила свою эффективность

11:50
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Препарат готов к клиническим испытаниям

Комбинированная вакцина против гриппа и коронавируса Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) и "Ростеха" в ходе доклинических испытаний показала достаточный уровень безопасности и иммуногенности. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказали в пресс-службе госкорпорации.
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Как отметили в "Ростехе", исследования прошли в объеме, необходимом для получения разрешения на клинические исследования. В доклинических исследованиях комбинированная вакцина показала соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности.

В ближайших планах разработчиков — подготовка досье для получения от Министерства здравоохранения разрешения на проведение клинического исследования фазы I-II, сообщает "Интерфакс".

Ранее доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что прививки от гриппа и коронавирусной инфекции лучше делать с перерывом, хотя не исключается и одновременная вакцинация. Гипотетически можно сделать прививки от двух заболеваний в один день, хотя предпочтительнее вакцинироваться с перерывом в две-четыре недели.

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