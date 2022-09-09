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В бундестаге объяснили неспособность Украины победить Россию

12:19
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Российская армия очень недооценивается, считает депутат Гизи

В военном отношении Россию невозможно победить, поэтому в ходе боевых действий Украине не удастся одержать верх. Такое мнение высказал депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.
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По мнению Гизи, "Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается". Парламентарий отметил, что Киеву не одержать победу, "если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить".

При этом Гизи в интервью Spiegel выразил недоумение в связи с отказом германских властей от переговоров с Москвой, учитывая превосходство российской стороны над украинской.

Ранее западные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины несут крупные потери в ходе российской спецоперации по защите республик Донбасса. Это связано с гораздо большей обеспеченностью армии России вооружением. В частности, ВС России превосходят ВСУ в 20 раз в плане обеспеченности артиллерией и в 40 раз — в обеспеченности боеприпасами.

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