Названа дата приостановки упрощенного визового режима между Россией и ЕС

Евросоюз окончательно утвердил полную приостановку соглашения

Совет Евросоюза утвердил окончательное решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.

Оно вступит в силу с 12 сентября, говорится в распространенном заявлении.

"Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - сказано в сообщении.

Теперь для россиян стоимость визы составит 80 евро (вместо 35), потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится с 10 до 15 дней, а многократные визы станут выдавать гораздо реже.

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