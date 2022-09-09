Франция поддержит ограничение цен на трубопроводный газ из России

Париж предлагает принять меры в максимально быстрые сроки

Франция поддержит механизм по установке потолка цен на спотовом рынке электроэнергии, а также другие предложенные ЕК меры по газу. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказала министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше.

По словам министра, Париж поддержит установку потолка цены на российский трубопроводный газ, если Еврокомиссия выступит с таким предложением.

Во Франции также согласны с другими мерами, предлагаемыми Брюсселем: механизм страхования контрактов по закупке газа, механизмы, ограничивающие финансовые спекуляции на этом рынке, платформу по совместным закупкам газа.

По мнению Панье-Рюнаше, ряд мер может быть принят в максимально быстрые сроки. Однако создание совместной платформы по закупкам газа потребует больше времени, сообщает РИА Новости.

Ранее осведомленные источники рассказали, что как минимум десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России. Члены ЕС опасаются, что Москва может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и в качестве реакции полностью прекратит поставки, поэтому предлагается ввести лимит цен для поставок из всех стран.

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