В Москве приступил к работе Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве проходят выборы муниципальных депутатов

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал свою работу. Об этом сообщил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

"Сейчас главное - участки открылись, наблюдатели на месте, штаб работает. Собственно этим и будем заниматься несколько дней, внимательно наблюдать, что происходит на избирательных участках в Москве", - сказал Ковалев.

По его словам, наблюдатели находятся на всех избирательных участках столицы. Также на месте находится группа разбора.

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