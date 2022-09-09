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Общественный штаб: Более 15 тысяч наблюдателей работают на выборах в столице

12:49
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Все системы работают в штатном режиме, отметили в штабе

Более 15 тысяч наблюдателей работают на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в столице. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

"Выборы в городе начались. Наш штаб работает. Все активно включились. Группа разбора, мобильные группы готовы, видеоцентр - все это здесь у нас в штабе активно работает. У нас на каждом участке есть независимые наблюдатели - порядка 10 тысяч наблюдателей от Общественной палаты города, но есть еще наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много - всего более 15 тысяч наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках", - сказал Ковалев.

Он добавил, что все системы работают в штатном режиме.

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