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Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

12:59
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Встреча двух лидеров пройдет в Узбекистане

Турция рассчитывает получить скидку на российский газ.

Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он сообщил, что провел переговоры с российским лидером и надеется на понимание со стороны Москвы.

"Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Кроме того, Эрдоган намерен попросить Путина начать поставки российской агропродукции по "зерновому коридору". Эта мера, по мнению турецкого лидера, поможет создать оптимальную систему распределения грузов, в том числе в беднейшие страны Африки. Ожидается, что это произойдет в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября.

В свою очередь в Кремле подтвердили, что Путин намерен обсудить с Эрдоганом зерновую следку и поставки продовольствия.

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