Полезно знать: нацпроект "Жильё и городская среда"

Переехали уже 382 тысячи человек

Из аварийного дома в новый, комфортный – по графику! В российских регионах по национальному проекту "Жильё и городская среда" расселяют аварийные дома. Переехали уже 382 тысячи человек! Это сравнимо с населением Сургута или Белгорода.

На смену зданиям, признанным аварийными до 1 января 2017 года, а это, как правило, малоэтажные строения возрастом больше полувека, приходит современное комфортное жильё.

Больше информации - на портале reformagkh.ru. Здесь можно узнать, попал ли ваш дом в программу переселения? Что делать, если нет? Как рассчитываются компенсации? И найти ответы на другие важные вопросы. А также посмотреть информацию о каждом доме, который подлежит расселению по нацпроекту.

Планируется, что всего до конца 2024 года из почти 9 миллионов квадратных метров аварийного жилья в современные дома переедут порядка 500 тысяч человек.

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