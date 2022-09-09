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Кремль анонсировал важную поездку Путина в Узбекистан

13:03
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Уже ведется подготовка

Кремль осуществляет подготовку к рабочему визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль анонсировал важную встречу Путина с Си Цзиньпином

Как отметил официальный представитель Кремля, это будет очень важная поездка, поскольку "это и саммит ШОС, и двусторонние российско-узбекистанские контакты на высшем уровне, и целый ряд двусторонок с участниками, а также целый ряд других встреч и мероприятий".

Песков также рассказал, что в рабочем графике президента значится совещания по экономическим вопросам. Оно запланировано на неделю, которая начнется 12 сентября, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин обсудил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре 2022 года в Самарканде. Стороны продолжили обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества.

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