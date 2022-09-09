Разумно и выверенно: Кремль рассказал об ответе на санкции против россиян

Москва сделает то, что соответствует ее интересам, подчеркнул Песков

Все ответные меры на санкции Запада, включая визовые ограничения и захваты имущества российского бизнеса, будут выверенными и продуманными. Об этом рассказал в пятницу. 9 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил заявления президента России Владимира Путина о том, что "мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер".

При этом Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в тех, кто будет инвестировать в страну, как любая нормальная страна, а также в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы считаем недружественными.

В Кремле пояснили, что люди "должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь", а объяснить им это можно, только пригласив в Россию, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва адекватно ответит странам Балтии на их решение ограничить въезд гражданам России. Чиновница подчеркнула, что Евросоюз, вводя подобные ограничения, "запирает клетку изнутри".

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