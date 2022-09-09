Путин не поедет на похороны Елизаветы II

Лондон пока не озвучивал протокол церемонии

В Кремле пока не знают, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Елизаветы II. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Лондон пока не определился с протоколом церемонии.

"Пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах", - сказал представитель Кремля.

Однако в любом случае президент России на похороны британского монарха не поедет, заявил Песков.

"Такой вариант не рассматривается", - сказал он.

Пресс-секретарь президента также отметил, что королева Великобритании вряд ли занимала место в сердцах россиян, но к ней в России относились с большим уважением за ее мудрость и международный авторитет. Слова Пескова приводит агентство РИА Новости.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября 2022 года. Она правила королевством 70 лет. Новым королем стал принц Чарльз под именем Карл III.

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