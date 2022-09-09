"Больше нет оснований доверять русским": выдачу турвиз в ЕС строго ограничат

Путешествовать по Европе - это привилегия

Евросоюз вводит строгие ограничения на выдачу туристических виз для россиян.

С 12 сентября въезд будет возможен только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и журналистам.

"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", - заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон (цитата по РИА Новости).

Ранее совет Евросоюза утвердил окончательное решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Теперь для россиян стоимость визы составит 80 евро (вместо 35), потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится с 10 до 15 дней, а многократные визы станут выдавать гораздо реже.

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