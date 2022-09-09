Последние данные о ходе спецоперации на сегодня, 9 сентября

ВСУ пытаются штурмовать населённые пункты

В Купянском районе Харьковской области идёт эвакуация мирных жителей из-за обстрелов украинских националистов. ВСУ пытаются штурмовать населённые пункты. Российские военные сдерживают натиск. В район направляют дополнительные силы и технику. Ночью боевики форсировали Днепр, чтобы высадиться в Запорожской области. У берега их уничтожила артиллерия. Непростая обстановка и в Новой Каховке. Националисты открыли массированный огонь. Есть погибшие.

На улице Дзержинского в Новой Каховке спасатели разбирают завалы. Прямое попадание "Точкой-У" обрушило целый подъезд в четырехэтажке. Еще один частный дом полностью разрушен. Ночью националисты атаковали мирный город баллистическими ракетами. Трое жильцов погибли. Шесть человек с тяжелыми ранениями сейчас в больнице. Еще 12 пострадали от осколков в Горловке и Донецке. Сегодня утром ВСУ обстреляли эти города из гаубиц. Несколько снарядов попали в кондитерскую фабрику и маслозавод. Совсем не военные объекты.

При поддержке ВКС ополченцы выдавили противника из так называемого "Большого муравейника". Это пригород Донецка, откуда радикалы каждый день обстреливали город. Теперь район под контролем союзных сил. Во время воздушного рейда экипажи уничтожили еще комплекс ПВО, командный пункт и казармы ВСУ.

"С удаления в 1200 метров начинали применение, заканчивали уже с довольно близкого расстояния, по нам они пытались огневое воздействие делать, но эффект неожиданности сыграл свою роль и мы оттуда ушли без единой пробоины", - говорит Игорь, командир бригады армейской авиации ЗВО.

На Харьковском направлении крупные силы ВСУ пытались прорвать оборону российских войск. Националисты продвигаются к Балаклее, Купянску, Изюму. Но по сообщениям местных властей, эти атаки военным удалось отбить. Наступление радикалов остановлено, а их потери убитыми и ранеными - несколько тысяч. Сейчас на усиление российской группировки в этот район Минобороны перебрасывает резервы.

Под прикрытием танков ополченцы наступают на Артемовск. В Соледаре отбивают у боевиков дом за домом. С каждым днем сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Остатки ВСУ в этом городе могут оказаться в полном окружении. Фронт медленно, но верно, движется на запад. Еще одну колонну ВСУ, состоящую в основном из бронетехники НАТО, ополченцы сожгли на окраинах Северска. Положение националистов в Донбассе плачевное. Воевать нечем. Остается только в очередной раз жаловаться главнокомандующему.

Не лучше положение дел ВСУ и под Херсоном. Ночью националисты пытались скрытно продвинуться к позициям российских войск, но их заметили и накрыли залпами артиллерии.

Бойцы Росгвардии в Харьковской области в одном из домов обнаружили тайник: ручные, гранаты, тротиловые шашки, 15 килограммов самодельной взрывчатки. Часть схрона достали. Другую, заминированную неизвлекаемым фугасом, пришлось ликвидировать на месте. Сейчас идет поиск жильцов этого дома, которые, не исключено, пособничали украинским диверсантам.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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