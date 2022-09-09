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Собянин: 12 сентября откроются после реконструкции еще три поликлиники

15:00
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Ранее уже открылось восемь поликлиник

В преддверии Дня города в Москве после капитального ремонта открылись 8 обновлённых поликлиник. Ещё 3 начнут работать уже с понедельника. Там всё по новому московскому стандарту: от фасада до коммуникаций. И от комфортного обслуживания до новейшего оборудования.

С порога можно даже забыть, зачем пришёл. Вокруг улыбчивые люди, разносится кофейный аромат. От старой детской поликлиники осталось только название. Здание не узнать. И дело не только в интерьере. Забота о пациенте  прослеживается во всем, начиная от мягкой мебели и раскрасок, которые помогут ребенку скоротать ожидание, и заканчивая приёмом врача. А также функционалом, появившимся под рукой у специалиста. В кабинете ЛОР-врача эта современная установка позволяет проводить все виды исследований и манипуляций.

"Есть оборудование для аудиоскрининга новорожденных. Это очень важно в современном мире - выявлять тугоухость на ранних этапах", - говорит Дана Елоева, врач-оториноларинголог Детской городской поликлиники №148, филиал №3.

Обновленная поликлиника в Марьине радует глаз. Ведь пятиэтажное здание медицинского учреждения перестроили полностью. Обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, а также лифты, двери и окна. Выполнена и внутренняя отделка. Кардинальные перемены стали для посетителей приятным сюрпризом еще в апреле, в момент открытия

Реконструкция городских поликлиник с заменой оборудования и полной перестройкой здания в соответствии с новыми требованиями - это масштабная программа модернизации. За два года завершена работа и открыты двери 66 поликлиник. Все они соответствуют новому московскому стандарту.

"В преддверии Дня города открыли 8 обновлённых зданий, 3 готовятся к открытию. Здесь получают медицинскую помощь больше 80 тысяч жителей районов Митино, Нагатинский Затон и Хорошёво-Мнёвники. По новому московскому стандарту поликлиник меняем практически всё - от фасада до коммуникаций и вентиляции. Для комфорта и качественного обслуживания посетителей оснастили здания новейшим оборудованием, создали удобные зоны ожидания и комфортные комнаты отдыха для медиков, продумали навигацию, преобразили территории около медучреждений", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одна поликлиника для взрослых в районе Пятницкого шоссе оснащена новейшим оборудованием: рентген-кабинет получили аппаратуру последнего поколения, УЗИ - экспертного класса. Зона комфортного ожидания в детских поликлиниках - с телевизорами и дополнительной мебелью. Обеспечены достойные условия для работы врачей и медицинского персонала: предусмотрены комнаты отдыха. Всего в городскую программу реконструкции поликлиник вошло 201 здание. Строительно-монтажные работы ведутся в 135 из них.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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