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День города: куда пойти и чем заняться в Москве в эти выходные

15:14
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Интересное развлечение найдётся для каждого

У Москвы юбилей — 875 лет. Отметит его столица с размахом. Много музыки, ярких представлений, ярмарки и мастер-классы ждут гостей по всему городу. Интересное развлечение найдётся для каждого.

Эпос и сказка, балаган и вертеп, древние обряды и традиционный уличный театр. На международном фестивале "Истоки" собрались театры кукол из восьми стран.

"В сказках, мне кажется, в эпосе того или иного народа, заложена та правда, которую мы кукольники должны доставать как руду из-под земли и делать из этого такие драгоценности", - говорит Борис Константинов, главный режиссёр театра кукол им. С.Образцова.

Спектакли - в самых разных жанрах, а русский Петрушка принимает в гостях свою турецкую версию – Карагёза, остроумного и находчивого персонажа театра теней.

"Мои куклы созданы из верблюжьей кожи. Это не простые, а цветные тени. Карагёз и его слуга. Они постоянно ругаются, и постоянно попадают в разные истории", - говорит автор и режиссер спектакля Дженгиз Озек, "Волшебное дерево".

В субботу в саду "Эрмитаж" историй расскажут множество. На фестивале "Театральный марш" десять московских театров дадут старт новому сезону и покажут яркие постановки прошедшего.

"Две большие площадки и несколько маленьких площадок, то есть это такой марафон, когда зрители могут ходить, и успеть на все спектакли. Пока играется на одной сцене спектакль, ставится декорация другого", - говорит Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке, продюсер фестиваля "Театральный марш-2022".

Специально для выступления на "Театральном марше" в театре на Таганке создали концертную версию мюзикла "Онегин".

"Это замечательная традиция, когда Театр на Таганке на "Театральном марше" показывает москвичам и гостям столицы свою последнюю премьеру, да, что-то самое свежее и самое интересное. И в данном случае мюзикл "Онегин" не является исключением", - Алексей Франдетти, режиссер.

В выходные на ВДНХ как всегда насыщенная программа. На этот раз можно будет не только прокатиться на новом колесе обозрения, но и провести день вот приятной компании с новорожденной альпака.

"14 августа в том году у нас родился также альпачонок, только мальчик. И вот в этот же день мы сами не ожидали, но когда отмотали назад, поняли, что у нас родился именно в этот же день в августе маленький альпачонок Педро", - говорит Эдуард Яковлев, генеральный директор "Городской фермы на ВДНХ".

Теперь надеются, что такое пополнение станет традицией. Впрочем, на ферме ведь не только альпака. Можно пообщаться и с другими местными звездами - козами, оленем Сказкой.

А в День города на ферме обещают экскурсии, квесты, и даже визит робота-ламы. Нешуточные страсти кипят на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. В них принимают участие 580 спортсменов из России, Белоруссии, Турции, Казахстана, Узбекистана.

"На самом деле результаты неоднозначные, потому что лидеры сезона где-то поменялись, где-то не поменялись. Но, во всяком случае, в общем команда выступает неплохо", - заявил Александр Костоглод, главный тренер сборной команды по гребле на байдарках и каноэ.

Сегодня соревнования проходят на Гребном канале, а уже завтра переместятся в акваторию Москвы-реки у парка Горького - там состоятся финальные заезды, эстафеты, слалом, яркие показательные выступления.

В День города свой пятилетний юбилей отметит парк "Зарядье". Там и осенняя волна цветения, и новые выставки. "Выпуск-2022" - это живопись и графика, стекло и керамика, скульптура и гейм-дизайн, сценография и видеоарт. Работы, созданные выпускниками четырнадцати художественных вузов.

Отмечать свой юбилей Москва будет не только в "Зарядье. На Тверской, на ВДНХ, в парках, на площадях, буквально по всему городу. И на этом празднике каждый что-то обязательно найдет для себя.

Юлия Богоманшина, Сергей Долгих, Юрий Тимошин, Арсений Кобяков. "ТВ Центр".

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