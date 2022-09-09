Более 160 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов

Это члены политических партий и общественные деятели

В 26 регионах России сегодня стартовали масштабные выборы разных уровней. В этом году каждый субъект сам решает сколько дней (от одного до трёх) дать избирателям, чтобы исполнить свой гражданский долг. Основной день выборов - воскресенье. В этот раз кампания пройдёт уже в 82 регионах. В 14 выберут губернаторов. В 12 проголосуют за депутатов городских парламентов.

Раньше всех избирательные участки сегодня открылись на Сахалине. Там, и ещё в 5 регионах, обновят состав заксобраний.

Особое внимание - дистанционному голосованию. Сделать выбор онлайн можно в 8 регионах страны, в том числе в Москве. За прозрачностью процесса следят более 160 тысяч наблюдателей - члены политических партий и общественные деятели.

"Всё больше и больше у нас, и на региональных кампаниях, действует видеонаблюдение и центры общественного наблюдения. У нас очень высокий процент, я говорила в своём докладе, что из 44 миллионов потенциальных, кто может проголосовать, там, где будут голосовать, наблюдатели есть, видеонаблюдением охвачено свыше 30 миллионов, На региональных выборах это очень серьёзный шаг вперёд. И дальше будем идти в этом направлении", - заявила Элла Памфилова, председатель ЦИК.

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