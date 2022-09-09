Песков рассказал о планах Путина на День города в Москве

Президент посетит целый ряд мероприятий

В субботу, 10 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях по случаю Дня города в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В частности, российский лидер съездит в Лужники — "там у нас и международный центр самбо большой новый, и международный центр бокса".

Также Путин побывает в "Зарядье" на торжественном мероприятии, посвященном Дню города, и осмотрит ряд новых объектов, включая новые важные для Москвы дороги, а также и запуск колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент откроет это колесо обозрения в режиме видеоконференции, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что к празднованию Дня города в Москве будет завершено большинство текущих проектов по благоустройству. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, дворам, а также улицам рядом со станциями метрополитена.

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