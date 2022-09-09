ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о планах Путина на День города в Москве

13:36
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Президент посетит целый ряд мероприятий

В субботу, 10 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях по случаю Дня города в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Москва готовится отмечать День города

В частности, российский лидер съездит в Лужники — "там у нас и международный центр самбо большой новый, и международный центр бокса".

Также Путин побывает в "Зарядье" на торжественном мероприятии, посвященном Дню города, и осмотрит ряд новых объектов, включая новые важные для Москвы дороги, а также и запуск колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент откроет это колесо обозрения в режиме видеоконференции, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что к празднованию Дня города в Москве будет завершено большинство текущих проектов по благоустройству. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, дворам, а также улицам рядом со станциями метрополитена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.