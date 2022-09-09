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Кремль опроверг желание Путина стать генералом

13:59
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Песков объяснил появление президента в военной куртке

Президент России Владимир Путин находился на приморском полигоне Сергеевский во время учений "Восток-2022" не в военной форме, а в военной куртке, что было связано с погодными условиями. Об этом в пятницу. 9 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Песков отверг предположения о том, что использование элементов военной формы свидетельствует о стремлении российского лидера получить генеральское звание. По словам пресс-секретаря Путина, "единственная преследуемая цель — это защититься от холода и дождя".

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что появление российского лидера на дальневосточном полигоне в такой же куртке, как у министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, никак не связано с проведением специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

Владимир Путин является полковником, при этом в Кремле затруднялись с ответом на вопрос, в запасе он или в отставке, однако отмечали, что президент не является кадровым офицером и хотя Путин "многократно заслужил звание генерала", это не является для него приоритетом.

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