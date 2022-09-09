ОШ: Все политические партии отмечают высокий уровень организации ДЭГ в Москве

В столице проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления

Все политические партии подтвердили высокий уровень организации дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице. Об этомв пятницу. 9 сентября, рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов.

По словам Асафова, более 700 тысяч выданных бюллетеней — это очень хорошие цифры, которые показывают, что и партии, и избиратели высоко оценивают сам инструмент, сам способ дистанционного электронного голосования. Они ему доверяют, он для них технически безопасен, соответственно, они им пользуются.

Как отметил заместитель руководителя Общественного штаба, внутри политических партий осуществляется наблюдение за дистанционным электронным голосованием. Все партии, не только парламентские, так или иначе формируют группы электронных наблюдателей.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что на участие в онлайн-голосовании на предстоящих выборах различного уровня было подано свыше 110 тысяч заявлений. Памфилова отметила, что электронный формат голосования в этом году, помимо Москвы, будет применяться еще в 7 регионах. Для этого будет использована зарекомендовавшая себя федеральная платформа ДЭГ.

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