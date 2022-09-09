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Хованского исключили из перечня террористов и экстремистов

14:24
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Ранее суд прекратил уголовное дело

Блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов на сайте "Росфинмониторинг".
"Не имеет оправдания": блогер Хованский извинился за песню про "Норд-Ост"

Об этом в пятницу, 9 сентября, заявили в пресс-службе ведомства. Ранее суд прекратил уголовное дело против блогера в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Хованского задержали в июне 2021 года. Дело было заведено по статье об оправдании терроризма из-за исполненной Хованским песни о захвате заложников в "Норд-Осте". По данным защиты, исполнялась песня в 2012 году.

Сам Хованский, проведший более полугода в СИЗО, назвал свое выступление "ужасной ошибкой".

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