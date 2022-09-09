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Гидрометцентр опроверг наступление бабьего лета

14:41
  • пятница
  • 09 сентября 2022

В Москве потеплело, но это не бабье лето

В Москве улучшилась погода: стало теплее и солнечнее. Однако это не бабье лето, рассказал в пятницу, 9 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам эксперта, бабье лето должно быть чуть более теплым. Бабье лето — это период теплой погоды, однако в ближайшие дни в Москве по отношению к климатическим характеристикам температура будет ниже нормы на 1-2 градуса.

Тем не менее, с пятницы по воскресенье в столице прогнозируется много солнца, температура повысится. Если сегодня температура около 13-14 градусов тепла, то уже 10 сентября ожидается +15...+17 градусов, 11 сентября — до +16...+18 градусов.

Однако по ночам температурный фон будет низкий, в Московской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что жителям Москвы и европейской части России до начала второй декады сентября пока придется померзнуть, бабье лето пока не ожидается. Однако вероятность наступления бабьего лета существует.

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