Пентагон: НАТО не ищет конфронтации с Россией

Альянс только защищается, утверждают в США

Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией и не угрожает ей. Такое заявление в пятницу, 9 сентября, сделал министр обороны США Ллойд Остин.

По утверждению главы Пентагона, хотя Россия неоднократно подчеркивала агрессивный характер НАТО и ее нацеленность на конфронтацию, блок носит оборонительный характер.

Остин заверил, что "наш оборонительный союз будет защищать каждый дюйм территории Альянса". При этом целью НАТО в настоящее время американский министр назвал поддержку Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США и НАТО обостряют ситуацию, говоря о возможности нападения на российские территории с Украины. Дипломат подчеркнул, что Москва не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты стали стороной конфликта, однако обстановка крайне острая.

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