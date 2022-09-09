ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон: НАТО не ищет конфронтации с Россией

14:58
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Альянс только защищается, утверждают в США

Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией и не угрожает ей. Такое заявление в пятницу, 9 сентября, сделал министр обороны США Ллойд Остин.
Foreign Affairs: появление военных НАТО на Украине приведет к ядерной войне

По утверждению главы Пентагона, хотя Россия неоднократно подчеркивала агрессивный характер НАТО и ее нацеленность на конфронтацию, блок носит оборонительный характер.

Остин заверил, что "наш оборонительный союз будет защищать каждый дюйм территории Альянса". При этом целью НАТО в настоящее время американский министр назвал поддержку Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США и НАТО обостряют ситуацию, говоря о возможности нападения на российские территории с Украины. Дипломат подчеркнул, что Москва не хотела бы, чтобы Соединенные Штаты стали стороной конфликта, однако обстановка крайне острая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.